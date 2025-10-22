Di Gregorio: “Sfidare il Real Madrid lo sognavo da bambino. Dobbiamo dimenticare il passato”

Di Gregorio ha parlato a Sky Sport prima di Real Madrid-Juventus: “E la prima volta ed è un sogno di bambino. Per quanto riguarda il momento, credo che noi dobbiamo cercare di lavorare e cercare di lasciare indietro quello che ormai è passato e pensare a concentrarci sul futuro e quindi stasera. E vedere di riuscire e cercare di lottare stasera, perché sarà sicuramente una sfida difficile, e stare concentrati fin dal primo minuto. Io credo che le stagioni sono lunghe e parlare troppo presto, non è mai giusto. Come ho detto prima, noi dobbiamo pensare al presente al futuro e a quello che verrà. Stasera siamo qui e dovremmo cercare di fare una grande partita. Io credo che le stagioni sono lunghe e parlare troppo presto, non è mai giusto. Come ho detto prima, noi dobbiamo pensare al presente al futuro e a quello che verrà. Stasera siamo qui e dovremmo cercare di fare una grande partita”.

Foto: insta di gregorio