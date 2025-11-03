Di Gregorio: “Scudetto? Dobbiamo fare di tutto per vincere, la Juve lo ha sempre fatto”

03/11/2025 | 18:49:46

Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona: “Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono. È una società che ha sempre vinto. Noi vogliamo vincere qualcosa, però questo passa da una partita alla volta. Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Questa è la direzione dove vogliamo andare tutti”.

Foto: insta di gregorio