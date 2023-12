Di Gregorio sbaglia, Beltran punisce e lancia la Fiorentina (momentaneamente) al quarto posto (1-0)

Finisce 0-1 la partita dell’U-Power Stadium tra Monza e Fiorentina, decide il gol di Beltran a inizio match. Serata che parte forte sin da subito all’U-Power Stadium: passano cinque minuti sul cronometro e arriva già il primo gol. Lo segna Beltran, portando in vantaggio la Fiorentina grazie a un errore piuttosto grave di Di Gregorio in fase di costruzione: il portiere si fa aggredire dall’argentino e il pallone termina in rete dopo un rimpallo. Un altro minuto e la Viola potrebbe fare il bis, ma Ikone si intenerisce al momento di colpire e dopo uno slalom gigante che meritava altra conclusione permettendo il recupero disperato, con salvataggio in extremis sulla linea di porta, a D’Ambrosio. Nella ripresa parte meglio il Monza, che in pochi minuti arriva più volte in area senza la precisione però per centrare la porta di Terracciano. Rispetto al primo tempo il ritmo dei due attacchi cala, specialmente la Fiorentina sembra voler più giocare con il cronometro che non con il pallone. Termina così 0-1, la Fiorentina guadagna tre punti importanti che la portano momentaneamente al 4° posto.

Foto: Instagram Fiorentina