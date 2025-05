Di Gregorio: “Reazione da grande squadra, ma il quarto posto alla Juve non basta”

25/05/2025 | 23:18:14

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato a Sky Sport, le dichiarazioni dopo che i bianconeri hanno raggiunto l’obiettivo Champions: “È stata una stagione lunga e complicata ma la reazione stasera è stata da grande squadra che ha voluto questo obiettivo. Siamo alla Juve sappiamo che il quarto posto qua non basta e bisogna lottare sempre per vincere tutte le partite in qualsiasi competizione. Quindi sappiamo che quest’anno è andata così, ma dall’anno prossimo bisogna invertire la marcia e cercare qualcosa di più perché siamo alla Juve. Per quanto riguarda sostituire Szczęsny, sappiamo tutti che portiere è e sicuramente non è stato facile”.

FOTO: Instagram Di Gregorio