Di Gregorio: “Prime due gare ottime. Bello sfidare il City. Vogliamo arrivare fino in fondo, siamo la Juventus”

22/06/2025 | 20:34:56

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria sul Casablanca.

Queste le sue parole: “Siamo stati bravi ad indirizzarla, non dovevamo sottovalutare la gara. Abbiamo giocato bene, peccato per il gol subito perché poi hanno preso un po’ di coraggio. Nella ripresa siamo entrati bene e abbiamo portato a casa la vittoria”.

Due vittorie e ora sfida al City: “Sicuramente la competizione in sè è già bellissima, poi affrontare il Manchester City è stimolante”.

Si può sognare dopo queste due gare? “L’obiettivo, quando sei la Juve, è sempre arrivare fino in fondo: allenarsi bene e cercare di curare i dettagli è fondamentale”.

Foto: sito Juventus