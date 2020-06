Di Gregorio para un rigore e il Pordenone si salva in dieci: 0-0 contro il Venezia

Si chiude con un pareggio a reti bianche il sabato della 29esima giornata di Serie B. Finisce 0-0 la sfida tra Pordenone e Venezia allo stadio “Rocco” di Trieste, non senza emozioni: a inizio ripresa l’arbitro Marini espelle Pasa (già ammonito) per un intervento pericoloso ai danni di Aramu; poi al 62′ viene concesso un rigore al Venezia per fallo di Barison in piena area: dagli undici va lo stesso Aramu che si fa ipnotizzare da un ottimo Di Gregorio, che salva i suoi. Nel finale diverse occasioni da ambo le parti, soprattutto per i lagunari, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Il Pordenone aggancia il Cittadella al quinto posto con 46 punti, mentre il Venezia sale a quota 33. Di seguito tutti i risultati maturati finora di questo turno del campionato cadetto, con marcatori e classifica aggiornata.

VENERDI’ 19 GIUGNO

Ore 17,30 – Spezia-Empoli 1-0 (Ragusa)

SABATO 20 GIUGNO

Ore 18,00 – Cosenza-Virtus Entella 2-1 (Bruccini, Carretta – Poli)

Ore 18,00 – Crotone-Chievo 1-1 (Molina – Ceter)

Ore 18,00 – Livorno-Cittadella 0-2 (Iori, Proia)

Ore 18,00 – Pescara-Juve Stabia 3-1 (Pucciarelli, Zappa, Crecco – Elia)

Ore 18,00 – Salernitana-Pisa 1-1 (Djuric – Masucci)

Ore 18,00 – Trapani-Frosinone 0-0

Ore 20,30 – Pordenone-Venezia 0-0

DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 18,00 – Cremonese-Benevento

Ore 20,30 – Ascoli-Perugia

CLASSIFICA: Benevento 69; Crotone 50; Frosinone 48; Spezia 47; Cittadella, Pordenone 46; Salernitana 43; Chievo 42; Empoli 40; Entella, Pescara 38; Pisa 37; Perugia, Juve Stabia 36; Cremonese, Venezia 33; Ascoli 32; Cosenza 27; Trapani 25; Livorno 18.