Di Gregorio: “Mostrato grande carattere, atteggiamento fantastico. I dettagli hanno fatto la differenza”

22/10/2025 | 23:21:30

Di Gregorio ha parlato a Prime Video dopo Real Madrid-Juventus: “Le sconfitte fanno sempre arrabbiare, però l’atteggiamento che si è visto stasera è stato fantastico, è questa la base da cui bisogna partire ogni partita. Sicuramente quando rientrerò lo dirò ai miei compagni, sono molto orgoglioso di loro, perchè questa deve essere la base per tutte le partite che verranno. Sono contento di aver parato, ma mi dispiace di aver preso gol, non riesco ad essere troppo contento perchè la vittoria è la cosa più importante e oggi è mancata, quindi sono un po’ dispiaciuto. E’ stata fatta la partita giusta, poi quando la rivedremo sicuramente riusciremo a capire meglio, ma da dietro io ho visto un blocco che ha lottato, sapeva che doveva far fatica, difendere, stare compatto ed è quello che abbiamo fatto. Poi i dettagli hanno fatto la differenza ma credo che oggi la Juve abbia dimostrato un grande carattere”.

Foto: insta di gregorio