Di Gregorio: “Ho percepito il forte desiderio del Bournemouth di avermi qui, è un onore giocare a un livello così alto”

25/08/2026 | 11:46:49

Commentando il suo trasferimento al Bournemouth, Di Gregorio ha parlato al sito ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui. È un momento molto importante per me e credo che la decisione di venire a Bournemouth sia stata quella giusta. “Ho percepito il forte desiderio del club di avermi qui e ho avvertito l’ambizione della società di continuare a crescere e a raggiungere grandi traguardi. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere l’opportunità di giocare a un livello così alto”.

foto x bournemouth