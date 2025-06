Di Gregorio: “Giocheremo sempre per vincere. Con Tudor siamo una squadra viva”

24/06/2025 | 13:05:52

Michele Di Gregorio, nuovo numero uno della Juventus, si è raccontato ai microfoni dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, riflettendo su una stagione intensa, tra la corsa Champions, il nuovo corso bianconero e l’approccio di Igor Tudor. Il portiere ha tracciato un bilancio lucido della scorsa annata:

“Il quarto posto era il minimo, ma a un certo punto si era complicato. Siamo riusciti a compattarci come gruppo, con idee chiare. Dopo la qualificazione alla Champions siamo venuti in America per giocare questa competizione bellissima contro le migliori squadre del mondo. È inevitabile avere una carica in più”. Uno dei punti centrali dell’intervista è il lavoro con Tudor:

“L’aggressività e l’andare in avanti sono i tratti fondamentali che ci ha trasmesso fin dal primo giorno. Siamo una squadra viva, aggressiva. Tutti stanno alti e anche il portiere è coinvolto, deve coprire spazi. Mi chiede tanto, anche caratterialmente”. Infine, il classe ’97 ha parlato della sua crescita complessiva sotto la pressione di un grande club come la Juventus:

“Ogni stagione ti fa crescere, ma qui ancora di più. Alla Juve capisci che devi giocare sempre per vincere e le pressioni aumentano. Non mi vedo migliorato in un solo aspetto, ma a 360 gradi”.

Foto: insta di gregorio