Di Gregorio e Sommer salvano, palo di Dumfries: Juve-Inter senza gol all’intervallo

Finito il primo tempo di Juventus-Inter a Torino. Un primo tempo che sembra il terzo tempo dell’andata, con occasioni da una parte e dall’altra. Mancano solo i gol.

Dopo 3 minuti chance Juve. Scivola Bastoni, McKennie ruba palla e serve Nico Gonzalez. L’argentino entra in area e calcia, ma alto.

Dopo lo spavento lievita l’Inter che pressa e costringe la Juve nella sua metà campo, costruendo anche potenziali palle gol, due delle quali fermate poi per fuorigioco.

Al 19′ doppia chance Inter. Barella prova a calciare, scivola, palla che arriva a Taremi che di rovesciata calcia in porta, attento Di Gregorio. Sulla respinta Lautaro crossa, Dumfries solo in area di testa stacca alto.

Risponde la Juve al 22′, anche in questo caso doppia chance. Lancio di Weah per Nico Gonzalez, che entra in area, di sinistro calcia, para Sommer. Sulla respinta arriva McKennie, l’americano serve Conceicao che calcia a sua volta di sinistro, ancora Sommer nega il gol, deviando in corner. Dal calcio d’angolo, svetta Kolo Muani di testa, ma centrale.

Al 33′ ancora chance Juve. Da fallo laterale, McKennie spizza di testa, palla che arriva a Kolo Muani che da solo davanti a Sommer calcia ma alto. Errore del francese che poteva darla anche a Nico Gonzalez che sarebbe stato solo a porta vuota. Risponde l’Inter al 36′. Ruba palla Dumfries che pesca in area Lautaro tutto solo, ma palla in curva. Ancora chance per l’Inter al 44′. Contropiede nerazzurro con Dumfries, l’olandese entra in area e calcia, palla sul palo.

