Di Gregorio: “Dal campo è mancato solo il gol, Paleari ha parato molto. Orgoglioso della convocazione in Nazionale”

08/11/2025 | 21:09:02

Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio nel derby tra Juventus e Torino: “Dal campo penso sia mancato solo il gol. Io ho visto una buonissima prestazione e Paleari ha fatto tante parate. È mancato solo il gol. La mia parata importante? Mi strappa un sorriso per un secondo, perchè solo la vittoria ci poteva rendere felice. Dispiace perchè questo pareggio ci sta stretto. Essere convocato in nazionale è un motivo di grande orgoglio ed è sempre un sogno andare in Nazionale. Voglio fare l’in bocca al lupo a Caprile e sono contento per lui. Io devo pensare alla Juve. Nello spogliatoio scuse e alibi non entreranno mai. Siamo alla Juve ed è un grande orgoglio giocare tante partite. Abbiamo avuto davvero poco tempo perchè abbiamo giocato ogni 3 giorni. Il mister è molto diretto e a noi portiere chiede di essere più partecipi. Poi nella sosta potremo lavorare meglio. Io l’ho sfidato in Serie B. Sono contento per lui perchè ha sempre fatto bene. Stasera ha dimostrato di essere un gran portiere”.

Foto: insta di gregorio