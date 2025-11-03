Di Gregorio: “Ci sentiamo responsabili dell’esonero di Tudor. Koopmeiners può giocare ovunque”

03/11/2025 | 18:33:41

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Sporting Lisbona: “Sicuramente lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio. Quando si vince sicuramente si sta meglio, ma sappiamo che non si può abbassare la guardia, l’attenzione. Perché dopo si rischia di ritornare al punto di partenza e quindi la concentrazione sicuramente è sulla prossima partita di domani sera e quello che credo è che dobbiamo continuare su questa strada, su queste due vittorie, su queste due prestazioni, perché abbiamo fatto bene e abbiamo fatto punti. Tudor? Noi ci sentiamo responsabili dell’esonero. Abbiamo parlato tra di noi e abbiamo provato ad avere un atteggiamento ancora più forte e volevamo essere più responsabili. Koopmeiners? Ormai lo conosco da un anno e quattro mesi. Lui è un giocatore forte e serio e quando sei così puoi giocare ovunque. L’ha dimostrato l’altra sera. La mia stagione? Si può migliorare sempre e mi ripeto sempre questo. Io spero di riuscire a fare meglio e a dare una mano alla squadra”.

Foto: insta di gregorio