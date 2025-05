Di Gennaro: “Siamo un gruppo splendido, meritiamo la Champions”

28/05/2025 | 23:30:54

Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così a pochi giorni dalla finale di Champions League: “Sono orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo e proprio perché siamo un gruppo splendido ci meritiamo di vincere la finale”.

Sul suo ruolo negli spogliatoi: “Io cerco di portare positività e serenità, che sono fondamentali per vincere. Come ho già detto, siamo un gruppo speciale e ci meritiamo una vittoria speciale. L’Inter per me è casa e famiglia, sono qui da quando avevo 9 anni. Far parte di questo gruppo è motivo d’orgoglio e felicità, ci manca l’ultimo passo e speriamo di portarlo a termine”.

Foto: twitter inter