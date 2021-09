Di Francesco: “Zero punti ma la squadra ha dimostrato di esserci. Il Verona non è in difficoltà”

Eusebio Di Francesco, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo ko in altrettante gare di Serie A 2021-22 sulla panchina degli scaligeri:

“E’ un peccato sentir dire che il Verona è in difficoltà, 0 punti nonostante tante buone prestazioni. Abbiamo avuto il demerito di non concretizzare le occasioni e le situazioni che si sono presentate davanti a noi. Il calcio è questo, dobbiamo star zitti e prenderci quello che è. La squadra ha dimostrato di esserci, non condivido il fatto che il Verona sia in difficoltà”.

Foto: Twitter Ansa