Di Francesco: “Zaniolo? La 10 va guadagnata, c’è ancora strada da fare. La differenza…”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato anche d Nicolò Zaniolo durante un evento all’Università Luiss. Ecco le sue dichiarazioni: “Zaniolo? Bisogna mantenere il ragazzo con i piedi per terra. La differenza la fa l’equilibrio. Non si smette mai d’imparare, e questo vogliamo far passare a Zaniolo. Della maglia numero 10 non me ne frega niente perché non conta sulla crescita. E comunque va guadagnata e c’è ancora tanta strada”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League