Di Francesco: “Volevamo dedicare il successo alla nostra terra falcidiata dalle alluvioni”

Dopo il 2-2 con lo Spezia, Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha analizzato il pareggio con i liguri.

Queste le sue parole a Sky Sport: “Peccato per i due punti buttati via. Volevamo dedicare la vittoria alla Sardegna per la tragedia avvenuta, tutta la Sardegna è con loro. E’ una terra a cui sono legato, volevamo dedicargli la vittoria ma sono sicuro che ci rifaremo. Ci dispiace, purtroppo abbiamo avuto una disattenzione al 94′ e l’abbiamo pagata cara”.

Sull’attacco: “Funziona, dovevamo avere la forza nel finale di chiudere la partita visto che abbiamo sprecato un paio di occasioni importanti. Gli attaccanti si sono sacrificati maggiormente nel secondo tempo, abbiamo lavorato con quattro attaccanti, siamo cresciuti col passare dei minuti e sono contento per quanto fatto. Abbiamo avuto equilibrio anche con quattro attaccanti”.

Foto: Twitter Cagliari