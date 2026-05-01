Di Francesco: “Vittoria pesantissima. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero”

01/05/2026 | 23:20:07

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Era importante vincere, siamo stati più determinati sotto porta, contro un’avversaria che sapevo ci avrebbe creato pericoli. È una squadra che tira tanto, è strutturata. Potevamo gestire meglio due-tre palloni negli ultimi minuti, con un po’ più di esperienza per fare innervosire anche gli avversari. Ma sono contento per la prestazione e la vittoria”.

Grande gioia al triplice fischio, una vittoria che avete condiviso con i vostri tifosi. “Questa squadra è un gruppo, lo ha sempre dimostrato. Possiamo avere difficoltà tecniche, sbagliare le scelte finali, ma per mentalità e desiderio di combattere questo gruppo non ha eguali. Fa parte del dna del Lecce, la Curva ci ha spinto alla vittoria. Dopo il vantaggio, l’1-1 poteva tagliarci le gambe; invece abbiamo reagito. I ragazzi meritano queste soddisfazioni, ma la mia testa è già alla prossima. Bisogna sempre aspettare la fine per festeggiare, mi è capitato e so cosa significa. Abbiamo perso calciatori importanti come Berisha, Sottil, Camarda, ma abbiamo sopperito aggiungendo dettagli temperamentali”.