Di Francesco: “Vittoria fondamentale. Successo meritato, al Parma concesso pochissimo”

04/10/2025 | 21:13:31

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Parma.

Queste le sue parole: “Abbiamo portato a casa il risultato meritatamente per quanto messo in campo, per tutta l’abnegazione difensiva e anche offensiva. Abbiamo cominciato con un fraseggio non proprio pulito, ma siamo cresciuti alla distanza, creando diverse difficoltà al Parma. Abbiamo fatto una grande partita, anche per atteggiamento e spirito. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Ogni calciatore, di ogni squadra, che vuole ambire a crescere deve passare attraverso queste caratteristiche”.

La squadra è rimasta in partita. “Mi è piaciuta la squadra per la compattezza, nonostante il Parma provi ad allungarti, specialmente col lancio del portiere. Abbiamo provato a palleggiare e in alcuni momenti non l’abbiamo fatto al meglio, ma miglioreremo, anche perché questi tre punti ci daranno morale. Questi risultati aiuteranno il gruppo a soddisfare le mie richieste”.

Uno step di crescita sta nel non soffrire dopo il vantaggio? “La capacità di andare in vantaggio l’abbiamo mantenuto, concedendo solo un colpo di testa finale a Delprato che può starci visto che non avevo messo saltatori. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a difenderci in maniera compatta e di squadra”.

Su Sottil. “L’abbiamo preso per questo. L’ho già avuto, abbiamo un ottimo rapporto. Riccardo deve crescere in continuità perché ha delle qualità che neanche lui s’immagina. Deve cercare l’uno contro uno, che è la sua più grande qualità, glielo chiedo spesso. In gara l’abbiamo messo nelle condizioni di farlo e possiamo farlo ancora meglio. Questo gol gli darà autostima e fiducia, così continuerà a crescere”.

Foto: sito Lecce