Di Francesco: “Vittoria di anima e cuore. Stulic e Cheddira non hanno ancora mai lavorato insieme”

08/02/2026 | 17:55:39

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza dopo la vittoria con l’Udinese: “Riconfermerei le mie scelte anche a partita conclusa. La squadra ha bisogno di equilibrio; non è pensabile schierare sette o otto attaccanti contemporaneamente. Banda ha qualità indiscutibili: a destra era penalizzato, mentre a sinistra riesce a esprimersi al meglio. All’inizio della gara non abbiamo concesso nulla agli avversari. Voglio fare i complimenti a Gaspar: nonostante l’episodio del rigore nel primo tempo, ha reagito da grande uomo, restando mentalmente in partita e disputando un secondo tempo di alto livello. Proprio come lui non si è fatto condizionare, io devo proseguire dritto per la mia strada senza farmi distrarre dai mugugni. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti; questa sera abbiamo messo in campo anima e cuore. Al momento, Stulic e Cheddira non hanno ancora mai lavorato insieme in allenamento; io sono un allenatore che ama testare i meccanismi: quello che vedete la domenica è sempre il frutto del lavoro svolto durante la settimana. Non posso lasciarmi trasportare solo dall’emotività; devo ragionare con lucidità”.

foto x lecce