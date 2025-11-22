Di Francesco: “Valuterò se Camarda potrà essere della partita. La Lazio è una squadra che ha un ottimo allenatore”

22/11/2025 | 12:58:22

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio. Queste le sue parole:

“Come sta la squadra? A differenza delle altre soste abbiamo avuto qualche giocatore in più a disposizione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sugli aspetti da migliorare e su quelli rispetto ai quali va data continuità. Per quanto riguarda chi è tornato dalle nazionali, l’ultimo arrivato è Gaspar, ma stanno tutti bene e a disposizione. Discorso a parte per Camarda, ha fatto un paio di giorni di stop, oggi ha lavorato un po’, valuterò se può essere della partita. Cosa temo della Lazio? Una squadra che ha un ottimo allenatore, con principi di gioco riconoscibili. Davanti ha imprevedibilità sugli esterni, lavorano bene con le catene. Non hanno fatto tantissimi gol ma producono tanto. Dobbiamo fare una grande partita difensiva per ottenere poi delle situazioni offensive. Se per me è una partita particolare quella con la Lazio? No, era un derby quando ero alla Roma, ora alleno un’altra squadra. Sono legato alla Roma e ho tanti amici romanisti, ma ho anche amici della Lazio. Siamo professionisti, ho preparato la sfida come ho sempre fatto”.

Foto: Instagram Venezia