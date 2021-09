Di Francesco, un altro disastro. Esonero annunciato a Verona. Tudor favorito

Eusebio Di Francesco non riesce più a indovinarne una. Potremmo dire dalla famosa prodezza in Champions con la Roma quando eliminò il Barcellona. Adesso la terza sconfitta di fila (eri a Bologna) gli costerà il posto a Verona, esonero deciso, Tudor favorito per la sostituzione, il croato era stato contattato già la scorsa estate ma non erano stati raggiunti gli accordi. Il Verona spera di convincerlo, in caso contrario valuterà altri profili come Iachini. Il problema non è cambiare adesso, ma il problema è stato aver scelto Di Francesco che – durante le esperienze con Sampdoria e Cagliari – aveva dimostrato tutti i suoi limiti. E che purtroppo non riesce più a vincere una partita. Ora se n’è accorto anche il Verona, pronto all’esonero.

Foto: Twitter Ansa