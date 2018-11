Di Francesco: “Udinese agguerrita con Nicola. Qualche giocatore l’ho rivisto solo oggi. Kolarov e Manolas…”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese: “Qualche giocatore l’ho rivisto solo oggi, tranne gli infortunati la squadra l’ho vista abbastanza bene. Che Udinese sarà con Davide Nicola in panchina? Molto agguerrita, con Milan ed Empoli non meritava la sconfitta. Nicola lo conosco molto bene, a livello tattico sarà dura affrontarle l’Udinese. Come stanno De Rossi e Perotti? I tempi non si sono allungati ma in passato siamo stati troppo frettolosi nel ributtare in campo alcuni giocatori. Diego rientrerà dopo la sosta, Daniele o prima o dopo la gara contro il Cagliari. Kolarov e Santon? Aleksander sta bene, Davide ha avuto la febbre ma adesso è recuperato. Le prossime sfide? Non dobbiamo pensare al Real Madrid. La gara più importante delle prossime tre è quella di domani. Dobbiamo essere bravi ad approcciare al meglio la gara che dal punto di vista fisico sarà molto dura. Come sta Karsdorp? Si è allenato bene ma è stato fermo un mese quindi non partirà dall’inizio. Sta comunque crescendo e sono contento di lui. Le prossime tre partite saranno fondamentali per la stagione? Tutti i periodi della stagione sono importanti. In campionato non possiamo sbagliare e dobbiamo cercare di restare aggrappati alla zona Champions. Non esistono partite facili, dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile la gara di domani. Santon? Ha più possibilità di giocare a destra visto che a sinistra ci sarà Kolarov. Luca Pellegrini sta migliorando ed è a disposizione. Manolas? Non ha recuperato e non sarà convocato, ha provato ieri ma non è a posto per quel che riguarda la caviglia. Proveremo a recuperarlo per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il VAR? Abbiamo fatto una riunione ma non dobbiamo guardarci indietro per trovare alibi. Dobbiamo avere grande fiducia sull’operato degli arbitri”.

Foto: Roma Twitter