Di Francesco: “Tutto è possibile nel calcio,Spalletti è un ottimo allenatore”

24/10/2026 | 12:53:53

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lecce- Juventus, in programma domani 25 ottobre alle 18:00 allo stadio Via del Mare. I salentini arrivano all’appuntamento dopo la vittoria per 3-0 contro l’Udinese e vogliono confermare i segnali positivi mostrati nell’ultima giornata. Di fronte ci sarà una Juventus in cerca di riscatto dopo il momento complicato.Sulla possibilità di battere i bianconeri, l’allenatore giallorosso ha dichiarato: “Tutto è possibile nel calcio, la Juve viene da un periodo in cui non ha vinto tantissimo ma ha giocatori di qualità». Di Francesco ha poi indicato la strada da seguire: «Bisogna mantenere il livello di attenzione visto a Udine in entrambe le fasi. Noi giochiamo per dare soddisfazioni al nostro pubblico, che domani sarà numeroso. Dobbiamo essere bravi a trascinarli attraverso determinati tipi di prestazioni”.Il tecnico ha affrontato anche il tema delle scelte di formazione e della concorrenza interna, ribadendo l’importanza dell’atteggiamento quotidiano: “Il discorso dei titolari lascia il tempo che trova, cambiamo tanto in base a quello che vedo in settimana”. E ancora: “Si deve partire da qui. Bisogna essere umili nel lavoro e coi propri compagni. Appena vedo un calo da questo punto di vista sei out”. Di Francesco ha inoltre confermato che l’infortunio di Pierotti lo terrà fuori per almeno un mese e mezzo, mentre per sostituirlo saranno valutate diverse soluzioni, tra cui Gandelman, Geubbels, Esteban e Fatah.Sul centrocampo, l’allenatore ha spiegato: “Kaba è l’alter ego di Coulibaly. Ho visto in crescita Gorter, deve acquisire maggior sicurezza”. Quanto al possibile utilizzo di sistemi di gioco differenti durante la partita, ha aggiunto: “Sì, in settimana ho alternato due squadre che giocavano con due sistemi diversi”. La scelta del modulo, secondo Di Francesco, dipenderà soprattutto dalle caratteristiche dei calciatori a disposizione.Infine, uno sguardo alla Juventus e alle qualità offensive della squadra di Luciano Spalletti. “Spalletti per me è un ottimo allenatore, di altissimo livello”, ha affermato il tecnico del Lecce, soffermandosi anche sulle caratteristiche di Woltemade e Kolo Muani: “Woltemade mi è piaciuto contro il Rennes, sa venire incontro e legare il gioco, Kolo Muani sa attaccare bene gli spazi». Per i giallorossi sarà fondamentale limitare le iniziative bianconere: «Abbiamo lavorato sulle situazioni di gioco che creano tantissimo. Sono fra le prime per tocchi nell’ultimo terzo offensivo, noi dobbiamo avere grande attenzione quando arriarriveranno li”.

Foto: x Lecce