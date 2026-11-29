Di Francesco: “Tiago Gabriel ha avuto un problemino. Domani proverò diverse soluzioni per aiutare gli attaccanti”

29/11/2026 | 16:25:09

Eusebio Di Francesco presenta la sfida contro l’Atalanta, in programma lunedì alle 18:30 al Via del Mare. Le parole in conferenza stampa.

Su Tiago Gabriel: “Questa settimana per colpa dell’influenza ho perso qualcuno. Anche per piccole situazioni, come per Tiago Gabriel che valuteremo per un piccolo problemino che ha avuto”.

Su come rimpolpare il reparto offensivo: “Domani magari proverò delle soluzioni differenti per cercare di avvicinare gli attaccanti alla porta, anche con qualche compagno per poterli aiutare”.

Sulle differenze tra panchine: “Nell’Atalanta entrano De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Elmas, tutti giocatori di spessore importante. Noi abbiamo giocatori che stanno costruendo le basi anche per diventare grandi giocatori. Quando peschiamo dalla panchina però le potenzialità ci sono e speriamo che la crescita arrivi prima di subito”.

Foto: X Lecce