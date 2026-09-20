Di Francesco: “Tiago Gabriel ha avuto un problema al collo, non siamo riusciti a recuperarlo”

20/09/2026 | 20:17:34

Di Francesco ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Milan: “Tiago Gabriel? Ha avuto questo problemino al collo nel finale dell’allenamento di ieri. Pensavamo di poterlo recuperare ma non ci siamo riusciti. I piazzati possono determinare in un certo modo. Quello che mi è piaciuto di più la settimana scorsa è l’impatto che abbiamo avuto sulla gara, a differenza delle precedenti due partite”.

foto x lecce