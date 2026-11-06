Di Francesco suona la carica alla vigilia di Torino-Lecce: “Servono coraggio, determinazione e l’anima per l’intero match”

06/11/2026 | 13:35:01

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Torino, l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco si è presentato nella sala stampa dello stadio Via del Mare per introdurre le insidie del match e tracciare la rotta per i suoi giallorossi. L’obiettivo primario della squadra salentina è ritrovare continuità ed efficacia, soprattutto davanti alla porta avversaria. Di Francesco ha sottolineato quanto sia cruciale un cambio di marcia: “È una partita molto importante per noi, arriviamo da un momento in cui dobbiamo assolutamente ritrovare continuità e l’efficacia sottoporta che ci è mancata nelle ultime uscite. Dobbiamo invertire il trend e ripartire dalle cose positive fatte vedere.” La settimana di allenamento ha offerto segnali incoraggianti allo staff tecnico, ma la consapevolezza della forza del Torino impone la massima soglia di attenzione. “Abbiamo lavorato bene in settimana, i ragazzi hanno dimostrato grande applicazione,” ha proseguito il mister. “Sappiamo di affrontare un avversario solido, organizzato e difficile da affrontare come il Torino, che concede pochissimo e sa sfruttare ogni minimo errore.” Per quanto riguarda la formazione titolare, le decisioni definitive verranno prese solo nelle ultime ore a ridosso del fischio d’inizio, per valutare appieno il recupero degli elementi acciaccati. “Valuteremo fino all’ultimo le condizioni di alcuni elementi,” ha chiarito il tecnico giallorosso. “Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo e avere grande coraggio, perché contro squadre così servono attenzione e determinazione per tutti i novanta minuti.” Infine, un pensiero rivolto ai tifosi e all’ambiente leccese, con il desiderio di regalare una prestazione di cuore ed orgoglio: “Il nostro pubblico merita grandi soddisfazioni, dobbiamo metterci l’anima e lanciare un segnale forte sul campo, rimanendo concentrati dall’inizio alla fine.”

foto: x Lecce