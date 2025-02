Di Francesco su Soulé: “Ragazzo splendido, ma in un contesto come Roma cambia tutto”

Il Venezia è chiamato a scendere in campo, domani alle ore 12:30, contro la Roma. A parlare della gara, durante la conferenza stampa di rito, è stato l’ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: “Dovremmo recuperare Duncan e Sagrado quanto prima, ma sono ancora ai box. Oristanio? Sta ritrovando brillantezza, è in crescita. Sverko è ai box, ma rientrerà prima di tutti ovvero la prossima settimana. Contro la Roma possiamo partire sia con i nuovi che con Gytkjaer. La Roma cambia spesso sistemi di gioco anche dentro la stessa partita. Ranieri ha grandissima esperienza e credo che la squadra abbia trovato anche grande serenità. Hanno giocato la Coppa Italia quindi qualcuno cambierà. Soulé? Un ragazzo splendido, il contesto fa sempre la differenza, giocare in una piccola o nella Roma fa la differenza”.

FOTO: sito Frosinone