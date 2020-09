Di Francesco: “Su Godin la società mi trasmette serenità. Vogliamo riportare Nainggolan in Sardegna”

Sono arrivati importanti indizi di mercato da parte Eusebio Di Francesco durante la conferenza stampa di prestazione della sfida contro il Sassuolo: “Sapete che siamo su Godin, la società mi trasmette serenità in tal senso. Diego è un leader, un difensore dentro: è cattivo, può far crescere tanto anche i suoi compagni – ha detto il tecnico -. Stiamo valutando anche di riportare in Sardegna Nainggolan e qualche altro giovane interessante”.

Foto: Twitter Cagliari