Di Francesco: “Stulic? Valuteremo domani, Gaspar non ci sarà”

27/02/2026 | 15:18:04

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Como, le dichiarazioni: “Con il lavoro settimanale abbiamo curato le disattenzioni mostrate nella gara contro l’Inter. Affrontiamo un Como che dispone di giovani molto bravi, in primis il portiere abile nella costruzione dal basso, così come Da Cunha che è un giocatore straordinario. E’ una squadra che ha qualità, allenata molto bene da Fabregas. Gandelman? Si è allenato in gruppo solo oggi – sottolinea di Francesco – Valuteremo domani, se avrò risposte positive sarà della gara. Schiererò i calciatori più opportuni per portare il risultato a casa. Non c’è Gaspar, ma ci sono giocatori affidabili. Sono contento per Stulic, che ha svolto una settimana di lavoro piena, ma valuteremo domani”.

foto x lecce