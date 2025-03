Di Francesco: “Stiamo acquisendo compattezza e consapevolezza. Salvezza possibile”

Eusebio Di Francesco, dopo la Lazio, ferma sullo 0-0 anche l’Atalanta. Il tecnico, in conferenza stampa, ha così parlato: “Questa squadra è cambiata tanto, ci sono acquisti nuovi, la squadra sta acquisendo compattezza e consapevolezza, ci manca il trovare il gol, abbiamo avuto due occasioni importanti, non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute, ma è stata una grande prestazione. Avevamo preparato il match in questo modo. Ci è mancato quel poco che ci manca da un po’ di tempo, abbiamo bisogno di vincere qualche partita”.

Come si alimenta la speranza della salvezza?

“Devo dire che dobbiamo rinforzare questi ragazzi, non posso dirgli niente, mettono l’anima in campo. Alla lunga i risultati arriveranno. Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi, siamo stati bravi a reggere l’urto nonostante il ritmo. Con l’Atalanta se ti metti lì a prendere cazzotti non è facile…ho giocato troppe volte con Gasperini, prima o poi ti frega”.

La fiducia della società?

“La forza di un allenatore è la società. Se avessimo dovuto guardare i risultati sarei dovuto essere a casa. Ribadisco che questa fiducia è importante, c’è grande stima, mi auguro di aver scelto il posto giusto, mi auguro di continuare ancora”.

Foto: sito Venezia