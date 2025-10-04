Di Francesco: “Sottil unico, non si rende conto di quanto sia forte. Abbiamo dato una grande risposta”

04/10/2025 | 18:50:05

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha analizzato in conferenza stampa la vittoria di Parma: “Abbiamo fatto una prestazione importante, concedendo poco al Parma. È stata una grande risposta. Potevamo chiuderla, ma complimenti ai ragazzi e ai tifosi. Sottil ha caratteristiche uniche in squadra, neanche lui si rende conto di quanto sia forte. Ora, al ritmo dei suoi compagni, può essere determinante”.

FOTO: Sito Lecce