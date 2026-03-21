Di Francesco: “Sottil? Per lui è una stagione travagliata. Stiamo perdendo un po’ di pezzi”

21/03/2026 | 12:44:32

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Sottil? Stava attraversando un momento particolare, per lui è una stagione travagliata da questo punto di vista. Si è fermato per mettersi a posto. Rimango con 19 giocatori di movimento, stiamo perdendo un po’ di pezzi. Se è il momento peggiore per affrontare la Roma? Non lo so, conosco la piazza e gli umori, ma tutto il mondo è paese, Roma è una città grande e tutto si enfatizza ma anche in altri posti è così. Il tifoso romanista è sì arrabbiato ma pronto a sostenere la squadra. Loro saranno un pochino più stanchi ma il mister starà pensando sicuramente a dei cambi. Dovremo essere bravi a infilarci nelle loro difficoltà, facendo la nostra partita. Senza abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere, non dobbiamo complicarci la vita da soli”.

Foto: X Lecce