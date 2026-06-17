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Di Francesco: “Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società”

17/06/2026 | 14:41:31

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Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo prolungamento di contratto. Queste le sue parole:
“Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società. Ringrazio per questo attestato di stima il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il Responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra Stefano Trinchera. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo”.
Foto: Instagram Venezia