Di Francesco: “Sono arrabbiato, meritavamo di vincere”

Un pareggio che brucia in casa Venezia. Il club ligure, infatti, è andato vicinissimo dal portare a casa la vittoria contro la Lazio. A parlarne in conferenza stampa è stato Di Francesco: “Sono arrabbiato, penso abbiate visto la partita e meritavamo noi la vittoria. Ci sono demeriti, ma anche la buona sorte che non ci ha aiutato. Credo che i ragazzi siano dispiaciuti, abbiamo giocatori nuovi e alcuni arrivano dalla C, stiamo crescendo. Nei giudizi sembra già che il Venezia sia retrocesso, ma sta a noi scrivere una storia differente. Il pubblico è stato encomiabile, abbiamo bisogno di loro e ce lo dimostrano costantemente. Meritavano una vittoria. Maric deve essere un’arma per noi, è arrivato a gennaio per aiutarci. Poi certo gli attaccanti devono segnare e i portiere parare”.

FOTO: Instagram Venezia