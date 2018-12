Di Francesco: “Sono arrabbiato! Abbiamo provato a chiuderla, poi succedono cose assurde…”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, commenta il rocambolesco pareggio per 2-2 contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “Credo che per 70′ abbiamo giocato per chiudere la partita e mi arrabbio nel vedere gli errori di alcuni ragazzi che pensano solo a fare gol, poi succedono queste cose assurde. Si deve chiudere la partita mettendo la palla al posto giusto ed evitando gol inspiegabili come quello di Sau. Il Cagliari è cresciuto e noi non siamo riusciti a tenere palla. Eravamo poco lucidi, senza riferimenti. Abbiamo provato a cambiare marcando uomo, ma non c’era l’attenzione giusta. Sono arrabbiato e amareggiato, avevamo la partita in mano. E’ stata una partita assurda, non si può subire il pareggio in nove contro undici. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi nella ripresa siamo tornato in campo bene. Dal 70′ in poi grande fragilità”.

Foto: Roma Twitter