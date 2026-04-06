Di Francesco: “Soffriamo spesso dopo le nazionali, c’è stata troppa Atalanta per noi”

06/04/2026 | 17:36:01

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la gara contro l’Atalanta: “L’atteggiamento di oggi non è voluto, oggi c’è stata troppa Atalanta per noi. Dopo il gol preso ci siamo disuniti, avevano una gamba diversa dalla nostra. Analizzeremo tutto questo, la cattiveria non può assolutamente mancare a questa squadra e su questo lavoreremo tanto, siamo stati meno riconoscibili del solito. Purtroppo soffriamo spesso dopo le nazionali, dispiace perché oggi siamo stati meno riconoscibili del solito”.

foto x lecce