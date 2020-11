Di Francesco: “Simeone-Joao Pedro una coppia che vale tanto, abbiamo difeso con molta attenzione”

Dopo la vittoria per 2-0 dei suoi ai danni della Sampdoria, l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato così ai microfoni di Sky:

“Abbiamo lavorato per far giocare bene insieme Joao Pedro e Simeone, stanno migliorando l’affinità ma si mettono a disposizione l’uno dell’altro. Sono una coppia che vale tanto.

Oggi abbiamo difeso con grande attenzione, in passato spesso siamo stati un po’ leggeri.

Godin? Ci sta dando una grande mano, sta contribuendo alla nostra crescita, possiamo ambire alla metà sinistra della classifica ma dobbiamo continuare a lavorare duramente”.