Di Francesco: “Simeone a disposizione anche se non sarà titolare. Inter? Tra le più forti. Dzeko è da bollino rosso”

Il tecnico del Verona, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le parole del tecnico “Simeone? Sono felice per Giovanni: credo sposi appieno la mentalità di questa squadra. È combattivo, tenace, potrà darci una grande mano. È venuto con grande entusiasmo, sarà a disposizione domani anche se sarà difficile proporlo dal primo minuto”.

Sull’Inter: “E’ una delle più forti, se non la più forte. Con il Genoa hanno dimostrato grande forza mentale: mi hanno dato la sensazione di essere più liberi in determinati movimenti. È andato via Lukaku, ma è arrivato Dzeko: è uno da ‘bollino rosso’, sa essere finalizzatore, magari meno cecchino di altri ma più regista avanzato”.

Sugli infortuni: “Ho recuperato Faraoni, è arrivato Sutalo, che può giocare a destra. Lo stesso Casale ha ricoperto bene, con le sue caratteristiche questo ruolo. A differenza della scorsa partita, ho più possibilità di variare in quella posizione”.

Sulla difesa: “Col Sassuolo ci sono stati tanti uno contro uno, abbiamo accettato i duelli individuali. Dovevamo essere più bravi a coprire gli spazi in inferiorità numerica, magari in questo dobbiamo migliorare. Io sto mantenendo l’identità di questa squadra, il duello deve rimanere. Ovviamente se una palla va a destra chi può darci più copertura è l’opposto a sinistra: stiamo cercando di migliorare in base ai miei pensieri, ma non dobbiamo cambiare moltissimo”.

Su Zaccagni: “Rimango su quello che ho detto nel post-gara dell’altro giorno. Sono felice di quello che sta facendo, deve dare continuità: troverà giovamento a continuare un altro anno qui a Verona, o anche di più, perché no”.

Su Frabotta: “Poteva essere un’opzione col Sassuolo: si sta allenando con continuità, ha avuto qualche problemino. Ha ancora qualche problemino che sta cercando di risolvere, stiamo cercando di portarlo al top, per fargli conoscere cosa questa squadra vuole da lui”.

