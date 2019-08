Di Francesco si presenta alla Spal: “Pronto per la nuova avventura”

È giunta oggi, dopo una settimana e mezza dall’ufficialità, la conferenza stampa di presentazione di Federico Di Francesco alla Spal. Queste le parole dell’esterno offensivo biancazzurro: “Ferrara è una città che ha storia e che vive di calcio, quindi saranno tutti i presupposti per fare bene. Io sono a completa disposizione del mister e dei compagni. Ho visto da subito un ambiente familiare e mi è piaciuto molto, ho notato subito un ambiente forte e coeso, con ragazzi di valore. Mi hanno messo tutti subito a mio agio. Sono pronto per questa nuova avventura. Con il mister non siamo ancora andati sullo specifico. Ho cercato di capire l’idea della squadra nei mesi scorsi e me ne ha parlato molto Floccari. Abbiamo parlato un po’ del ruolo che devo avere in campo. Mi sento pronto“.

Foto: twitter ufficiale Spal