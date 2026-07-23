Di Francesco si esprime su Camarda: “È pronto per il Milan. Grande maturità nonostante l’età”

23/07/2026 | 14:28:51

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha dato un giudizio sulla passata stagione in Salento di Francesco Camarda, chiusa con una sola rete, nei minuti di recupero contro il Bologna, in 23 apparizioni. Adesso è passato, alla scadenza del prestito, nuovamente al Milan. Ecco le parole dell’allenatore rilasciate a Sky Sport: “È prontissimo per il Milan. Secondo me, dal punto di vista della maturità, è prontissimo. Nonostante l’età è già adulto per come pensa. Ha maturità ed è un grande lavoratore. Deve crescere fisicamente, non fermarsi sull’errore e tante volte gli allenatori devono lavorare sulla testa dei giocatori. Dobbiamo far capire loro che si può sbagliare”.

Foto: Instagram Camarda