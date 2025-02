Di Francesco: “Shomurodov e Yaremchuk mi piacciono, ma abbiamo fatto altre scelte”

Chiuso il mercato invernale, è tempo di tirare le somme di quanto fatto. A parlarne, alla vigilia del match tra Venezia e Roma, è stato il tecnico dei lagunari Di Francesco. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mercato? Di questo ne ha parlato il direttore e non ne voglio più parlare. Il direttore ha cercato di mettere dentro quelli più opportuni, ora le risposte le può dare solo il campo. L’addio di Pohjanpalo non credo si sia sentito a Udine. Penso che lui sarebbe voluto anche rimanere, ma quello che gli è stato presentato davanti era allettante e stimolante e ha deciso così. Shomurodov e Yaremchuk? C’erano degli obiettivi da quello che ha detto il direttore e sarei uno sciocco a dire che non mi piacevano, ma siamo andati in un’altra direzione. Fila ha qualche problema con la lingua, ma ha potenzialità. Anche Maric ha qualità, ma è un giocatore differente da Pohja”.

FOTO: Instagram Venezia