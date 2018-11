Di Francesco su Schick: “Sta crescendo e domani gioca. Gli ho fatto i complimenti, ma…”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese soffermandosi su Patrik Schick, reduce da due ottime prestazioni con la maglia della Nazionale ceca: “Domani partirà dall’inizio e questo ci fa capire tante cose. Sta crescendo ed ha una grande voglia di venire fuori. Domani spero che continui a crescere e il gol fatto in Nazionale è stato importante dal punto di vista mentale. Gli ho fatto i complimenti per la rete, ma non basta e deve trovare la continuità dal punto di vista realizzativo”.

