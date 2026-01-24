Di Francesco: “Sarebbe stato un peccato perdere. Banda e Sottil sono i più talentuosi, mi aspetto di più”

24/01/2026 | 23:13:20

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Lazio: “Devo cercare di conquistare la salvezza con il Lecce a seconda del mio dna. La squadra ha cercato la vittoria a tutti i costi e sarebbe stato un peccato perderle. Specialmente nel primo tempo siamo stati dominanti nelle riaggressioni ed è un peccato quando fai così tante e non fai gol, e non è la prima volta. E’ colpa nostra, però, se non riusciamo a sfruttare al meglio le occasioni. Il Lecce deve avere un pizzico di fortuna in più, ci dobbiamo liberare di questo aspetto perchè può essere un peso effettivamente. I giocatori con più talento sono Banda e Sottil. Da loro mi aspetto di più: Banda nelle scelte finali deve essere più brillante. Dobbiamo dare maggior continuità nell’aspetto offensivo, sto cercando quelle soluzioni che mi portino all’obiettivo finale sennò stiamo qui a dire le solite cose”.

foto x lecce