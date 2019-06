Di Francesco-Samp, dalla sorpresa assoluta del 30 maggio all’accordo in dirittura

Dicevano Pioli alla Samp (addirittura al 99 per cento!) noi abbiamo rilanciato con Eusebio Di Francesco. Era il 30 maggio, nome MAI uscito sulla ruota di Genova blucerchiata. Abbiamo sempre sostenuto che la Samp avrebbe aspettato Eusebio, prima scelta assoluta di Ferrero e Osti senza nulla togliere a Pioli. L’inseguimento ora è ormai andato in porto, due settimane abbondanti (dal 30 maggio…) per definire i dettagli: risoluzione con la Roma e contratto triennale con la Samp. In un’estate mai così movimentata sul fronte allenatori, aspettando altri due annunci che sono nostre esclusive in tempi non sospetti: Sarri alla Juve e Giampaolo al Milan. Dopo aver portato al traguardo Andreazzoli al Genoa e Juric al Verona, mentre Simone Inzaghi è rimasto alla Lazio e Sinisa Mihajlovic al Bologna. Un lavoro difficilissimo, in mezzo a mille difficoltà e voci agli antipodi, che ora sta finalmente per trovare la totale quadratura del cerchio.

Foto: Twitter ufficiale Roma