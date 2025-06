Di Francesco saluta Venezia e ringrazia: «Un’esperienza intensa che porterò nel cuore»

Il tecnico ha così commentato la sua esperienza al Venezia: “Venezia non è stata solo una tappa professionale, ma un’esperienza intensa e autentica che porterò sempre con me. Voglio ringraziare di cuore la Proprietà, il Direttore Antonelli e tutti i dirigenti del Venezia FC per la fiducia e il costante supporto. Un sentito grazie va anche a dipendenti, collaboratori e staff, il cui impegno quotidiano fa davvero la differenza. Ai tifosi va il mio abbraccio più caloroso: il vostro entusiasmo, la vicinanza e l’orgoglio sono stati una spinta fondamentale. Oggi, con rispetto e gratitudine, ho scelto di intraprendere una nuova strada, ma lascio Venezia con la certezza di aver vissuto un’esperienza importante e con tanti ricordi nel cuore. Grazie a tutti.”

Foto: Instagram Venezia