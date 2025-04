Di Francesco: “Risultato assolutamente immeritato. C’è rammarico per un rigore non dato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan: “Risultato assolutamente immeritato, possiamo darci la colpa solo sul primo gol dove siamo stati superficiali, poi la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un gol di altissimo livello, peccato per quel fuorigioco di centimetri. C’è rammarico per un rigore non dato, non parlo mai di arbitri, ma i risultati sono troppo importanti ora per noi, c’è stata tanta superficialità e non è andato nemmeno a rivederlo. a volte perdo anche io la pazienza”.

Foto: Instagram Venezia