Di Francesco: “Questa è una delle partite più importanti dell’ultimo periodo. Infortunati? Coulibaly ha qualche problemino”

07/03/2026 | 12:59:57

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Se questa partita rischia di caricarsi di eccessiva tensione? Sicuramente è una partita molto sentita, dalla squadra e dall’ambiente. Fa parte del gioco, il calcio ad alti livelli è questo, sale la tensione e bisogna saperla gestire bene. Ci vuole equilibrio nel preparare questa gara, è una gara importantissima prima delle prossime dieci. La potremmo definire tra quelle più importanti dell’ultimo periodo. Come sta la squadra? Ho dubbi in mezzo al campo, per il resto la squadra è già definita. Gandelman oggi è allenato un po’ con il resto del gruppo. Coulibaly ha qualche problemino. Nel mezzo devo scegliere la soluzione migliore per impattare al meglio questa gara”.

