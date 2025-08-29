Di Francesco: “Prova positiva, serve maggiore attenzione. Camarda? Ha preso una botta in testa, non si ricordava le cose…”

29/08/2025 | 23:10:20

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro il Milan.

Queste le sue parole: “Secondo me abbiamo sofferto il Milan all’inizio, con i centrocampisti che si abbassano sulle linee. Con il tempo siamo cresciuti e anche nella ripresa. Avevamo il pallino del gioco in mano, poi l’ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Abbiamo commesso qualche errore e con queste squadre non puoi permettertelo, viste le qualità del Milan”.

Cosa ti porti da questo match? “La squadra ha saputo soffrire in alcuni momenti della gara e le catene sulle fasce hanno funzionato. Dobbiamo alzare il livello quando stiamo per concretizzare con l’ultima giocata o l’ultimo passaggio”.

Stulic e Camarda: quali sono le sensazioni? “Camarda ha preso una botta alla testa, non si ricordava alcune cose e ho preferito toglierlo. Sta facendo dei controlli, ci auguriamo non sia nulla. Non stava capendo, quindi il cambio è stato forzato, stava facendo la sua partita”.

