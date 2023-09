Di Francesco: “Harroui ha preso un colpo. Il Sassuolo ha alternative di spessore”

Domenica alle 15.00 Frosinone e Sassuolo si affrontano allo Stadio Benito Stirpe, con il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco che ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “Infortunati? In questo momento il problema più grande riguarda Harroui. Lo dobbiamo valutare, ha preso un colpo ieri. Dobbiamo fare gli esami e valutare la sua situazione. E’ il giocatore che mi preoccupa più di tutti in questo momento. Vediamo tra oggi e domani come starà. Parliamo di uno dei giocatori più in forma del campionato, rischiamo di non averlo per questa gara. Per quanto riguarda gli altri, Gelli è rientrato a tempo pieno dopo la piccola elongazione che ha avuto alla coscia. Va valutato anche lui se farlo partire dall’inizio o averlo a disposizione durante la gara. Poi sono tante le valutazioni che stiamo facendo, anche Cheddira che è tornato dalla Nazionale del Marocco. Ho allenato squadre in cui c’erano nazionali ed anche io ho giocato ai miei tempi in nazionale, ma non vuol dire che un giocatore che torna da quegli impegni sia stanco, spesso invece hanno entusiasmo maggiore. Degli ultimi arrivi chi è arrivato un po’ più dietro a livello fisico sono Bourabia e Reinier. Li dobbiamo valutare in vista di domenica, anche perchè noi abbiamo anche bisogno di fisicità li in mezzo e quindi la valutazione se convocarli o meno la farò alla fine degli ultimi due allenamenti. Dal mio punto di vista abbiamo fatto delle belle prestazioni ma dire che siamo una sorpresa è presto e ho detto ai ragazzi che bisogna continuare a lavorare con intensità come ho visto. E quel sorriso che abbiamo messo sul campo negli allenamenti lo dobbiamo riportare anche domenica col Sassuolo. Ci porterà a fare risultato? Questo non lo so, ma sicuramente faremo una grande gara. Il Sassuolo? Non lo scopro io. E’ una squadra di grandissime potenzialità soprattutto in avanti. E poi ha un Berardi in più, da tenere d’occhio un ragazzo da ‘circoletto’ rosso e non mi stancherò mai di dirlo. Davanti hanno tantissime alternative di spessore tecnico e qualità“.

Foto: Instagram Frosinone