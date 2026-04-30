Di Francesco: “Pierotti è in dubbio, lo valuterò domani. Camarda può darci qualcosa che è mancato”

30/04/2026 | 11:19:10

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato nella conferenza pre Pisa: “Camarda? Si è allenato sicuramente poco rispetto ai suoi quattro mesi di infortunio, ma si è presentato con una testa come piace a me: sbarazzina e libera. Il fatto che ci possa dare una mano è un grande vantaggio, specialmente lì davanti dove abbiamo avuto difficoltà. Potrebbe essere uno di quelli che ci dà qualcosa in più. Può partire dall’inizio, come può essere importante a partita in corso. Domani rientrerà Tiago Gabriel dopo la squalifica. È un giocatore importantissimo per noi e sta disputando una grande stagione. Oltre a essere un leader difensivo, può rivelarsi determinante anche in fase offensiva, soprattutto nel gioco aereo sui calci piazzati, abbiamo visto contro la Fiorentina quanto sia pericoloso. Contro il Verona abbiamo visto un ottimo Jean. Valuterò domani la formazione iniziale, ma avere delle alternative importanti per noi è fondamentale. L’unico in dubbio è Pierotti, che al momento non si è ancora allenato con la squadra; valuterò domani se portarlo o meno”.

foto x lecce